Не может быть: принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Британию

Звезды / Новости 11 февраля 2020

Cosmo

Принц Гарри и Меган Маркл со скандалом покинули Британию в начале этого года. Кроме сложения полномочий, они обязуются финансово отделиться от королевской семьи, но продолжать жить на две страны. Поэтому пара перебралась в Канаду и сохранила за собой резиденцию в Англии.

Всех деталей и условий переезда не знает никто. Однако мы с большой вероятностью можем утверждать, когда же все-таки пара вновь посетит Британию. Случится это быстрее чем мы могли себе представить. Как сообщает The Exspress, королева выдвинула просьбу о присутствии Гарри и Меган 9-го марта на церковной службе, посвященной содружеству Британии и других стран мира. Кроме того, королева также ожидает увидеть малыша Арчи.

Что ж, надеемся визит супругов будет приятным, а вся королевская семья вновь наладит отношения.