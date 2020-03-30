Не может быть: стало известно, как Гарри и Меган сообщили семье о сложении полномочий

Звезды / Новости 30 марта 2020

Cosmo

Кажется, сто лет прошло с тех пор, как Гарри и Меган решили отойти от королевской семьи и жить обычной жизнью. Однако подробности этой ситуации продолжают всплывать даже сейчас. Так, источник близкий к окружению пары рассказал Daily Mail, что в январе Гарри сообщил королеве об их с Меган намерениях в электронном письме!

Говорят также, что Елизавета сперва была не против желания внука и его супруги жить отдельной жизнью. Однако она хотела комплексно решить этот вопрос. Продумать все моменты безопасности, позаботится о налогах и т.д.

Гарри же воспринял это как стену непонимания и попытку его остановить. Именно поэтому заявление о сложении полномочий было таким резким.

Возможно, из-за этого и возникли все конфликты? Как думаешь?