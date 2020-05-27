Не о Гарри Поттере: Джоан Роулинг опубликует сказку, написанную 10 лет назад

Звезды / Новости 27 мая 2020

Cosmo

Писательница Джоан Роулинг на своем сайте сделала неожиданное заявление о том, что опубликует новую сказку, написанную более 10 лет назад. Произведение под названием «Икабог» (The Ickabog) никак не связано с историей о Гарри Поттере. В нем пойдет речь «о правде и злоупотреблении властью» и никакой магии в этой сказке не будет.

Роулинг призналась, что планировала издать новую сказку после выхода последней книги о Гарри Поттере в 2007 году, но передумала. Сейчас же писательница решила достать рукопись с чердака и постепенно публиковать на сайте theickabog.com. Сейчас там уже доступны две главы, а продолжение будет появляться каждую среду до 10 июля.

Также известно, что в ноябре 2020 года сказку издадут в бумажной, электронной и аудиоверсиях, а позже ее переведут с английского на другие языки.