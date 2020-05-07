Не один: Брэд Питт проводит карантин с известной актрисой

Звезды / Новости 7 мая 2020

Cosmo

Уже долгое время в западной прессе и в сети говорят о возможном романе Брэда Питта и Алии Шокатт, которые часто попадают в объективы папарацци вместе (вспомни только их совместные фото с концерта!).

И даже на карантине звезды не отказались от регулярных встреч — недавно актриса была замечена выходящей из дома Питта. Более того, как сообщает Daily Mail, Алия живет всего лишь в 10 минутах от Брэда, благодаря чему они видятся постоянно.

«Алия приезжает к нему или приходит, как только у них обоих появляется минутка, чтобы провести время вместе», — отметили инсайдеры. Также они рассказали, что звезды заказывают пиццу или бургеры, а иногда катаются по окрестностям на машине.

Идеальный карантин!