Не оправдала ожиданий: почему поклонники недовольны первым интервью Меган Маркл на американском телевидении

Звезды / Новости
21 апреля 2020
Cosmo

Меган Маркл

Поклонники Меган Маркл несколько недель были в предвкушении ее первого интервью на американском телевидении после отделения от королевской семьи. Интерес к нему подгревала и пресса, которая предполагала, что на нем прозвучат неожиданные откровения. Именно поэтому интервью, появившееся в эфире утреннего шоу Good Morning America стало настоящим разочарованием для поклонников бывших герцогов Сассекских. 

Так, Меган появилась в кадре буквально на несколько секунд — в идеальной белой рубашке и с распущенными волосами. Тогда как остальную часть времени зрители могли лишь слышать ее голос за кадром, пока в эфире показывали кадры из документального фильма «Слон», который озвучила Маркл.

«Я очень благодарна за возможность воплотить эту историю в жизнь. Слоны настолько величественны и в то же время настолько чувствительны... Они так тесно связаны друг с другом», — отметила Меган. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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