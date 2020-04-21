Не оправдала ожиданий: почему поклонники недовольны первым интервью Меган Маркл на американском телевидении

Звезды / Новости 21 апреля 2020

Cosmo

Поклонники Меган Маркл несколько недель были в предвкушении ее первого интервью на американском телевидении после отделения от королевской семьи. Интерес к нему подгревала и пресса, которая предполагала, что на нем прозвучат неожиданные откровения. Именно поэтому интервью, появившееся в эфире утреннего шоу Good Morning America стало настоящим разочарованием для поклонников бывших герцогов Сассекских.

Так, Меган появилась в кадре буквально на несколько секунд — в идеальной белой рубашке и с распущенными волосами. Тогда как остальную часть времени зрители могли лишь слышать ее голос за кадром, пока в эфире показывали кадры из документального фильма «Слон», который озвучила Маркл.

«Я очень благодарна за возможность воплотить эту историю в жизнь. Слоны настолько величественны и в то же время настолько чувствительны... Они так тесно связаны друг с другом», — отметила Меган.