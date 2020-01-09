Не опять, а снова: Илон Маск станет папой в 6-й раз

Звезды / Новости
9 января 2020
Cosmo

Радостная новость: 31-летняя возлюбленная миллиардера Илона Маска певица Граймс рассказала о беременности. Об этом важном событии она объявила у себя в Instagram, опубликовав обнаженное фото с заметно округлившимся животом.

Певицу тут же засыпали вопросами, а она честно призналась в беременности: «Быть беременной — дикое и воинственное состояние», — написала звезда. Поклонники уже вовсю поздавляют Граймс и желают здоровья ей и малышу. К слову, если для певицы это первый ребенок, то ее возлюбленный станет папой уже в шестой раз, поздравляем!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Grimes (@grimes) 8 Січ 2020 р. о 3:42 PST

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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