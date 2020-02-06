Непростые времена: принц Уильям чувствует себя лучше после отъезда брата

Звезды / Новости 6 февраля 2020

Cosmo

Похоже для королевской семьи 2020 год начался не очень хорошо. Череда громких скандалов и разладов в отношениях стали причиной повышенного внимания прессы и мировой общественности. Поэтому кроме самого переезда Меган и принца Гарри, все активно обсуждают еще и реакцию королевской семьи на это событие.

И если с Елизаветой все более или менее ясно, то Кейт Миддлтон и принц Уильям не спешат давать громких комментариев. Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская, похоже, очень расстроена и обеспокоена столь резонансными событиями. А вот о реакции родного брата Гарри принца Уильяма ничего достоверно известно не было. Однако как сообщает издание People, Уильям на самом деле чувствует облегчение после отъезда брата.

Это связано с тем, что последний год жизни во дворце был сложным для них. А на фоне слухов о разладе в отношениях Кейт и Меган еще и не всегда приятным. Но теперь, похоже, оба рады, что ситуация разрешилась. Источники близкие к королевской семье сообщают, что между братьями вражда нет вражды. Просто Уильям пытается принять сложившуюся ситуацию.

Что ж будем надеяться, что братья вскоре вновь наладят отношения и вся эта ситуация благополучно разрешится.