Не пускают даже членов семьи: королеву Елизавету изолировали из-за коронавируса

Звезды / Новости 24 марта 2020

Cosmo

Королевская семья, как и большая часть мира сегодня, придерживается строгих правил безопасности. Источник близкий ко дворцу сообщил The Daily Mail, что королева даже приняла решение самоизолироваться. Более того, она отправила по домам практически всех слуг.

«Нельзя рисковать здоровьем, учитывая преклонный возраст. К тому же чем меньше контактов, тем лучше для всех. К королеве пускают лишь нескольких слуг, а в замке остались только повар, лакей и горничная. Также пару человек присматривают за лошадьми», — говорит источник.

Известно также, что принц Чарльз и Камилла перебывают в резиденции в Хайленде, а Уильям и Кейт покинули Лондон и с детьми перебрались в Анмер Холл. Иными словами, вся королевская семья сейчас находится порознь.

Правильное решение, на наш взгляд. В подобной ситуации нельзя пренебрегать мерами безопасности.