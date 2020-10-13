«Не Слава мене «притягнув» на телебачення та не через нього мене взяли в проект»: тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська відповіла на звинувачення хейтерів

Звезды / Новости
13 октября 2020
Cosmo

Телеканал СТБ запустив соціальну діджитальну кампанію #СильнаЯ в рамках промокампанії романтичного реаліті «Холостячка», прем’єра якого відбудеться вже 23 жовтня о 19:00. Однією з героїнь стала тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська. Незважаючи на часті неаргументовані звинувачення в її адресу, провокації зі сторони колишнього чоловіка, Марина впевнено йде до успіху та виховує двох дітей.

Чому прийнято вважати, що жінка не може самостійно досягти успіху? Чому так часто звучать коментарі «Це все по блату» чи «Чоловік влаштував на роботу», але так рідко оточення намагається дізнатися про реальні можливості сильної жінки та ті зусилля, які вона докладає на своєму шляху?

«З юного віку мені була важлива самореалізація. До 17 років, до того, як я вступила до університету, я завжди намагалася брати участь в конкурсах та змаганнях. Для мене було важливо займати перші місця. Я навіть планувала переїжджати до іншої країни, щоб реалізувати свої можливості у повній мірі», згадує тренер Марина Боржемська.

Незважаючи на те, що ми живемо у сучасному світі, українські жінки до сих пір стають заручницями ярликів, які їм навішує оточення. Марина до сих пір чує у свій бік  звинувачення, що колишній чоловік В’ячеслав Узелков влаштував її на телебачення. Чому багатьом здається, що амбіційна жінка не могла сама цього досягти?

«Так склалися обставини, що я зустріла свою другу половинку у юному віці. Мабуть, моє бажання самореалізації почало втілюватися в іншій людині. Це був мій вибір. Тоді мені здавалося, що я повинна вкладатися в розвиток Слави. Я себе в цьому гармонійно та комфортно відчувала», згадує Марина.

Та Марину, котра мала багаторічний досвід у допомозі людям схуднути, не могли не помітити. На проекті «Зважені та щасливі» всі побачили достойного конкурента фітнес-тренера Марину Боржемську, яка дасть фору будь-якому тренеру-чоловікові.

«Не Слава мене «притягнув» на телебачення та не через нього мене взяли в проект. Мене взяли тільки тому, що я особистість, індивідуальність та маю свій стержень і характер. Я була впевнена, що Слава буде захоплюватися мною та моїми успіхами. Але, мабуть, він був не готовий до такої сильної конкуренції», поділилася Марина.

Всім, хто чогось боїться, Марина порадила спробувати. «Не потрібно думати, що у вас не вийде. Потрібно думати: «А що я можу зробити, щоб у мене все вийшло?»

Також Марина прокоментувала проект «Холостячка» та головну героїню. «Я дивлюсь на Ксенію Мішину Боже, яка вона красуня! І у неї немає чоловіка? Вона самодостатня, красива, смілива та сильна. Але я розумію, що чоловіки бояться таких жінок. Адже поруч з нею потрібно бути також сильним. Я бажаю, щоб у Ксенії був партнер, який зможе відчути її внутрішній світ та не подавляти її сильні сторони», — прокоментувала Марина.

Дивись повне інтерв’ю Марини Боржемської про стрімку кар’єру, щоденну роботу над собою, труднощах на шляху до успіху та про материнство.

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