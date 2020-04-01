Не так быстро: принц Гарри должен пройти ряд процедур, чтобы остаться жить в Лос-Анджелесе

Звезды / Новости 1 апреля 2020

Cosmo

Гарри и Меган официально переехали в Лос-Анджелес. Вдали от королевских обязанностей, протоколов и назойливых британских таблоидов пара наконец начала все с чистого листа. Однако не все так просто.

Суть в том, что для проживания на территории США супругам нужно законное основание. Вид на жительство, гражданство или что-то в этом роде. И если с Меган вопросов никаких не возникнет, то вот Гарри придется пройти некоторые бюрократические процедуры.

Как сообщает The Telegraph, он получит особый дипломатический статус, который поможет сделать все необходимые документы. Для оформления этих процедур Гарри должен будет предъявить несколько рекомендательных писем, которые подтверждают ценность его деятельности на территории США для государства.

Мы уверены, для него это только формальность. Но все же факт остается фактом.