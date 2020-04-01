Не такие и самостоятельные: Принц Чарльз будет платить за безопасность Гарри и Меган

Звезды / Новости 1 апреля 2020

Cosmo

Сегодня принц Гарри и Меган Маркл, уже успевшие попрощаться с поклонниками в соцсетях, официально сложили полномочия. Теперь пара сможет начать все с чистого листа – в новом месте, но без прежних доходов и содержания. Так, Меган и Гарри уже перебрались в США вместе с крохой Арчи. Но кто будет платить за безопасность молодой семьи там?

Помочь вызвался отец Гарри, принц Чарльз, который только-только оправился от коронавируса. «Принц Чарльз согласился выплатить Меган и Гарри около 2,5 миллиона долларов в частном порядке. Однако принц Уэльский не сможет финансировать их бесконечно», — рассказал анонимный источник, приближенный ко двору.

Интересно, что будет делать молодая пара дальше и как они станут зарабатывать на жизнь, без поддержки королевской семьи?