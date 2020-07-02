Не только с Илоном Маском: Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу с известным актером

Звезды / Новости 2 июля 2020

Cosmo

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли, который в сети часто называют скандальным, выглядит очень мирным и спокойным, если сравнивать его с разбирательствами между Джонни Деппом и Эмбер Херд в суде. В ходе слушаний то и дело всплывают новые подробности о причинах расставания пары, среди которых психологическое насилие, избиения, угрозы и измены.

Так, недавно в западных СМИ появилась информация о том, что актриса изменяла экс-супругу не только с Илоном Маском, но и с Карой Делевинь — по информации инсайдеров, у звезд был секс втроем. А на днях стала известна еще одна деталь: как сообщает издание Sky News, у адвоката голливудского актера есть доказательства того, что во время брака с его подзащитным у Херд также был роман с Джеймсом Франко, с которым они вместе снимались в фильме «Аддеролловые дневники» в 2015 году.

Сама Эмбер предпочитает не комментировать провокационную информацию, которые появляются в медиа. В любом случае, надеемся, что бывшие супруги последуют совету Илона Маска, который недавно порекомендовал им «закопать топор войны, потому что жизнь слишком коротка для вражды и негатива», и наконец-то смогут договориться мирно.