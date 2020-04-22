Не узнать: Кайли Дженнер раскритиковали в пух и прах за карантинное фото без макияжа

Звезды / Новости 22 апреля 2020

Cosmo

Ничто человеческое звездам не чуждо. Даже если речь идет о самом молодом миллиардере и Instagram-диве Кайли Дженнер. Так, на днях звезда попала в объектив папарацци в типичном карантинном луке — в спортивном свитшоте, с волосами, собранными в небрежный высокий хвост, и без капли макияжа. И тут же нарвалась на жестокую критику в сети.

Поклонники были ошарашены тем, насколько иначе выглядит Кайли Дженнер без макияжа. А также подчеркнули, что на карантине она явно не ограничивает себя в еде, о чем говорит и пачка чипсов в руках звезды. Но ведь у каждого свои слабости, правда? И не стоит о них судить, тем более, на карантине.