«Не знаю, поженятся ли они»: мама Илона Маска рассказала о своем отношении к Граймс

Звезды / Новости 5 июня 2020

Cosmo

Недавно Илон Маск и его возлюбленная Граймс впервые стали родителями — у пары родился сын. С тех пор певица, за которой пользователи сети начали следить еще пристальнее, не раз подвергалась критике — то за необычное имя малыша, то за ее идею выставить на аукцион частичку своей души. Впрочем, самого Илона, как и его маму Мэй, необычные идеи Граймс вполне устраивают. Об этом женщина рассказала в новом интервью Women`s Wear Daily.

«У невероятно творческий подход ко всему. Как ученый, я искренне восхищаюсь творческими людьми», — отметила Мэй. «Не знаю, поженятся ли они с Илоном, я их об этом не спрашивала», — добавила она.

Рассказала Мэй и о внуке: «Он просто очаровательный. Он был с нами на запуске космического корабля» (запуск космического корабля Илона Маска Crew Dragon на МКС — прим. ред.)