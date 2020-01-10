«Неискренне и формально»: как Меган Маркл и принц Гарри поздравили Кейт Миддлтон с днем рождения

Звезды / Новости 10 января 2020

Cosmo

В четверг, 9 января, Кейт Миддлтон отметила свое 38-летие. В честь праздника Кенсингтонский дворец поделился новым фото герцогини Кембриджской, на котором она просто сияет от счастья — вопреки скандалу с отделением Меган Маркл и принца Гарри от королевской семьи. Трогательные поздравления в своих официальных Instagram-аккаунтах по случаю дня рождения Кейт оставили также королева Елизавета ІІ и принц Чарльз с женой Камиллой.

А вот герцоги Сассекские от поздравительного поста в адрес Миддлтон воздержались, ограничившись лишь немногословным комментарием под публикацией Кенсингтонского дворца. «Желаем счастливого дня рождения герцогине Кембриджской», — написали Гарри и Меган.

Поздравление мгновенно спровоцировало дискуссию в сети — большинство пользователей сочли его «неискренним и формальным». А ты что скажешь по этому поводу?