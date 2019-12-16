Неловко вышло: Кейт Миддлтон рассказала о неожиданном первом слове младшего сына

Cosmo

Упс!

Младшему сыну Кейт Миддлтон, принцу Луи, уже больше года — он активно познает мир, начинает говорить и делать первые шаги. На днях герцогиня кембриджская рассказала о том, как они с мужем удивились, когда услышали первое слово, которое произнес их малыш. Оказалось, это было не «мама», «папа» и даже не «Меган Маркл», хотя о последней так много разговоров, что мы бы даже не удивились. Луи сказал: «Мэри», чем несколько озадачил родителей.

Мальчик запомнил имя близкой подруги королевской семьи, кулинара Мэри Берри, книги которой Миддлтон бережно хранит дома.