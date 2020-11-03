«Нельзя сказать, что они расстались, потому что они и не встречались»: инсайдеры об отношениях Брэда Питта и Николь Потуральски

Звезды / Новости
3 ноября 2020
Cosmo

Недавно в западной прессе появилась информация о том, что 56-летний Брэд Питт снова свободен — по заявлениям инсайдеров порталу PageSix, он расстался с 27-летней Николь Потуральски. После этого самые внимательные пользователи интаграм даже увидели в одной из последних публикаций модели намек на то, что разрыв дается ей очень нелегко.

Однако, как сообщили на днях другие анонимные источники журналу People, на самом деле отношения звезд были не более, чем мимолетной интрижкой. По их словам, Николь и Брэд не виделись с августа. 

«У них никогда не было серьезных отношений. Они несколько раз встретились, только и всего. Так что нельзя сказать, что они расстались, потому что они и не встречались», — отметили они. 

Да ладно?!

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Фото: Gettyimages, instagram.com/nico.potur
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