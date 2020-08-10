Неожиданно: Маша Ефросинина рассказала, сколько зарабатывает ее муж

Звезды / Новости 10 августа 2020

Cosmo

На днях вышел новый выпуск авторского YouTube-проекта Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность». В этот раз героем программы стал Григорий Решетник, ведущий самого романтического реалити-шоу Украины «Холостяк» (СТБ). Во время интервью Ефросинина и Решетник откровенно поговорили о профессиональном и личном. В частности, телеведущие обсудили тему финансов.

«Особенно остро вопрос заработка встал передо мной, когда я осталась без работы в 2014 году. Это очень стремное состояние», — поделилась Маша.

«У тебя же муж хорошо зарабатывает...» — удивился в ответ Григорий Решетник.

«О-о-о, а это самая большая легенда, которая ходит о моей семье. Мой муж [Тимур Хромаев] стал чиновником в 2015 году. Знаешь, какая у него зарплата? 18 или 20 тысяч гривен. С тех пор мне пришлось зарабатывать самой. Хвататься за все предложения», — отметила ведущая YouTube-проекта «Экзамен на откровенность».

Маша Ефросинина также призналась, что решение пойти в чиновники ее муж обдумывал долго. И, конечно, обсуждал эту тему с женой. Ведь решение должно было серьезно повлиять на жизненный уклад всей семьи.

«Когда мужчина резко начинает сокращать свои доходы, это сулит большие перемены для семьи. Тимур сказал, что ближайшие 5-6 лет, пока он будет занимать этот пост, не сможет обеспечивать семью так, как раньше. У нас состоялся серьезный длительный разговор, один из самых сложных в нашей жизни. И я приняла решение мужа. Я пошла на это, потому что поняла, что моему мужчине нужна реализация. В итоге он добился своего. И это большая победа. Он успешен, его законы принимаются. Но нам это стоило шести лет материально моей пахоты и женской отдачи», — призналась телеведущая.