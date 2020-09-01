Неожиданно: новая возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски оказалась замужем

Звезды / Новости 1 сентября 2020

Cosmo

Несколько дней назад все СМИ взорвала новость о новой девушке Брэда Питта. Оказалось, что 56-летний актер уже больше 9 месяцев встречается с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски. И пока одни журналисты искали сходство между девушкой и бывшей супругой Питта Анджелиной Джоли и даже супермоделью Ириной Шейк, другие выяснили более пикантные подробности из биографии Николь Потуральски.

Так, оказалось, что модель давно замужем! Муж Николь — 68-летний немецкий ресторатор Роланд Мэри. Они женаты уже восемь лет и воспитывают сына, состоя при этом в открытом браке. Поговаривают даже, что именно Роланд и познакомил Николь с Брэдом, которые впервые встретились в одном из его ресторанов в Берлине. Неожиданно!