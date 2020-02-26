Неожиданно: Пэрис Хилтон заявила, что является кровной родственницей королевы Елизаветы II

Звезды / Новости 26 февраля 2020

Cosmo

Пока кто-то всеми силами старается отделиться от королевской семьи (да, мы сейчас о Меган Маркл и принце Гарри), другие пытаются найти с ней кровное родство. Так, недавно в СМИ появилась новость о том, что Пэрис Хилтон считает себя родственницей самой королевы Елизаветы II.

Звезда сделала такое неожиданное заявление на основании ДНК-теста, о чем рассказала в интервью для британского Cosmopolitan.

«Моя мама недавно сделала ДНК-тест, и оказалось, что мы с ней — родственники Мэрилин Монро и Елизаветы II», — рассказала Пэрис. А также призналась, что ее родство с королевской семьей не такое уж и близкое — она приходится королеве Елизавете двадцатиюродной внучатой племянницей по линии отца. Вот это поворот!