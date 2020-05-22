Неожиданно: Потап откровенно рассказал о романе Тины Кароль и Дана Балана

Звезды / Новости 22 мая 2020

Cosmo

Уже не первый год поклонники Тины Кароль и Дана Балана подезревают, что из связывают серьезные отношения. Сами звезды никак не комментируют информацию, но в то же время регулярно подогревают слухи романтичными совместными песнями и не только. На днях об отношениях звезд высказался их коллега по шоу «Голос країни» Потап. В Instagram-шоу Оли Поляковой «Правда или действие» он рассказал, какой тост озвучил бы на свадьбе Тины и Дана.

«Друзья, я никогда не верил в ваш союз! С самого начала я считал, что это продюсерский ход и выдумки фанатов. Но Бог его знает, черт вас попутал или это правда любовь. Как бы там ни было, Тиночка и Дан, желаю вам счастья и горько молодым», — произнес Потап.

Также артист отметил, что ему эта история между Кароль и Баланом, правда это или выдумка, очень нравится. А ты что скажешь?