Неожиданно: принц Эндрю тайно приводил любовницу во дворец и разрешал ей сидеть на троне королевы

Звезды / Новости 6 марта 2020

Cosmo

В королевском дворце, по всей видимости, не скоро наступит период спокойствия. Кроме постоянных ссор и разногласий королевы с Меган и Гарри, ко всему прочему добавляются подробности скандалов, судебных разбирательств и тайного прошлого монаршей семьи. Речь о сыне королевы Елизаветы принце Эндрю.

Как сообщает Hello!, будучи в отношениях с моделью Каприс Буре, мужчина тайно проводил девушку во дворец и та сидела на троне королевы Елизаветы! Более того, говорят, девушка даже забрала на память коллекционную чашку из сервиза королевы.

Кстати, это именно та модель, обнаженный плакат которой, по слухам, висел у принца Гарри в общежитии.