Неожиданно: имя Меган Маркл теперь используют как глагол

Звезды / Новости 28 января 2020

Cosmo

Последние несколько месяцев жизнь королевской семьи — одна из самых обсуждаемых тем. Сначала слухи о проблемах взаимоотношений между королевой и принцем Гарри, потом официальное заявление о сложении полномочий, и, в конце концов, множество логичных и неприятных последствий.

И вот теперь один из пользователей сети предлагает превратить имя Меган Маркл в глагол. В своем Твиттере Раян Картер выдвинул предположение, что глагол Меган Маркл мог бы означать определенное состояние, при котором человек ценит себя настолько высоко, что при каких-либо неудобных обстоятельствах может позволить себе выйти из комнаты/группы/социальной среды и т.д.

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— Ryan Carter (@_RyanJesse) 10 січня 2020 р.

Этим постом заинтересовались некоторые американские СМИ и пользователи Интернета. Что ж, странно это или нет, но похоже Гарри и Меган еще долго будут темой для обсуждения номер один.