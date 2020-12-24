Несмотря на конфликт: Анджелина Джоли разрешила Брэду Питту забрать детей на Рождество

Звезды / Новости 24 декабря 2020

Cosmo

Кажется, мы все наконец смирились, что Брэд Питт и Анджелина Джоли больше не пара. А вот сами бывшие супруги все еще не уладили дела между собой и продолжают бороться в суде за опеку над детьми. Но, как поговаривают источники, взяли паузу на период праздников.

Аноним рассказал изданию US Weekly, что Анджелина Джоли разрешила Брэду Питту забрать детей на Рождество. Так, 14-летняя Шайло и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен, проведут новогодние праздники с отцом. Тот же источник добавил, что изначально и сама Джоли должна была присоединиться к ним, но в последний момент напряжение между ней и Брэдом заставило их пересмотреть планы.

«Брэд и Анджелина одинаково ответственны за бесконечную драму. К сожалению, больше всего от этого страдают дети», — рассказал анонимный источник.