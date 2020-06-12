Несмотря на расстояние: муж Аллы Костромичевой сделал ей трогательный подарок в честь 34-летия

Звезды / Новости 12 июня 2020

Cosmo

В четверг, 11 июня, свой день рождения отметила супермодель и ведущая проекта «Топ-модель по-украински», который выпускает Новый канал, Алла Костромичева. Свое 34-летие девушка встретила в Киеве, вдали от мужа Джейсона, который проводит карантин в Нью-Йорке. Но, несмотря на расстояние, он все равно порадовал ее подарками.

«Вчера был волшебный день! Я получила столько внимания, цветов и подарков! Одна из моих слабостей — длинные серьги и крупные кольца, именно такую красоту мне подарил муж», — рассказала Алла.

Кроме того, модель призналась, что друзья и коллеги просто засыпали ее цветами: «Пионы — одни из моих самых любимых цветов. Мне очень повезло родиться в сезон, когда они цветут. А вообще после дня рождения я смело могу открывать у себя дома цветочный магазин!»

Идеальный день рождения!