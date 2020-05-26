Нет покоя: Меган Маркл и принц Гарри снова переезжают

Звезды / Новости 26 мая 2020

Cosmo

Переезжая в Лос-Анджелес, Меган Маркл и принц Гарри надеялись скрыться от прессы и начать вести новую спокойную жизнь. Однако этим шагом только привлекли к себе всеобщее внимание, особенно — местных папарацци, которые следят за каждым их шагом. Именно поэтому, как сообщает королевский эксперт Бриттани Бергер, супруги вновь решили сменить место обитания, как только закончится карантин. В этот раз выбор Меган и Гарри пал на Нью-Йорк, где гораздо проще затеряться среди знаменитостей.

Поклонники королевской семьи отметили, что Меган себя там точно будет чувствовать как рыба в воде, а вот Гарри, который чувствует себя «потерянной душой» даже в Лос-Анджелесе, в мегаполисе может быть некомфортно.

Мы же надеемся, что им обоим наконец-то удастся зажить жизнью, о которой они мечтают.