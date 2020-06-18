Нет предела совершенству: все, что нужно знать об инновационной бьюти-альтернативе фильтрам Instagram — процедуре MYVolution

Красота / Новинки
18 июня 2020
Cosmo

О новой процедуре по контурной пластике рассказывает Татьяна Кобец — доктор дерматовенеролог, косметолог, главврач косметологического центра KeyMed.

В наше время соцсетей бьюти-приложения, которые способны в один клик отретушировать все несовершенства лица, становятся все более популярными. В связи с этим возрастает спрос на аналогичные косметологические процедуры в реальности, которые точно так же, как фильтры в Instagram, улучшали бы внешность. Особенно этим вопросом задаются молодые девушки — миллениалы. Именно они — основные пользователи соцсетей и мечтают на каждом фото, в каждом сторис, в прямом эфире или в публикации выглядеть идеально.

Над этой идеей задумался и мировой лидер по производству гиалуроновой кислоты для уникального гибридного комплекса Profhilo, не имеющего аналогов, биореструктуризантов Viscoderm и филлеров premium-качества Aliaxin — фармакологическая компания IBSA. Она обратилась к разработчикам Snapchat, чтобы проанализировать, какие фильтры чаще всего используют пользователи соцсетей для совершенствования внешности. На основании полученной информации IBSA создала уникальную инновационную концепцию 3D-бьютификации MYVolution™. Согласно этой программе, специалисты эстетической медицины с помощью филлеров корректируют определенные зоны, перенося эффект Instagram-фильтров в реальную жизнь.

Реализация доктором концепции MYVolution™

В программе очерчены определенные зоны для каждого типа лица (M-треугольная, Y- круглая, Z-прямоугольная), которые необходимо подчеркнуть или выделить с помощью филлера Aliaxin от компании IBSA, чтобы обеспечить гармоничную и естественную бьютификацию.

То есть, все то, что в Instagram создается с помощью правильного ракурса и фильтров, теперь можно создать в кабинете специалиста эстетической медицины с помощью MYVolution™. Этот комплекс можно смело назвать симбиозом цифровых технологий и индустрии красоты.

Препараты Aliaxin от компании IBSA, которые доктор применяет для эстетической коррекции лица, идеально вписываются в рамки концепции, так как данные филлеры имеют ряд преимуществ. Во-первых, они состоят из высокоочищенной гиалуроновой кислоты, не вызывают аллергических реакций и не дают побочных эффектов, что иногда бывает с другими препаратами. Aliaxin — качественные и безопасные продукты от компании IBSA. Во-вторых, эти филлеры обеспечивают  естественный эффект 3D-волюмизации. Введение препарата Aliaxin по схеме MYVolution™ позволяет подчеркнуть именно те зоны лица, которые показаны в каждом индивидуальном случае. Результат гарантирован без гиперкоррекции, что очень важно в том числе и для молодых пациентов-миллениалов. Благодаря MYVolution™ лицо выглядит максимально эстетично в камере и на фото при минимальном использовании фотошопа или косметики.

Эту процедуру оценят не только миллениалы, но и специалисты эстетической медицины. Поскольку потребности пациента уже определены, метод и препараты сформированы, то все, что требуется, от доктора — качественно произвести инъекции. MYVolution™ упрощает работу врачей-косметологов, гарантирует успех в коррекции, подчеркивает естественную красоту клиенток. Фактически, это Instagram-внешность без бьюти-фильтров — новшество современной бьютификации!

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Фото: Shutterstock
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