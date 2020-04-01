Неужели правда: американские СМИ утверждают, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон готовятся к свадьбе

Звезды / Новости 1 апреля 2020

Cosmo

Вокруг Дженнифер Энистон и Брэда Питта ходят множество слухов. С тех пор, как они пересеклись на церемонии «Оскар» 2020, СМИ то и дело сводили их вместе, приписывали тайные романы и искали подоплеку в каждой встрече. А вот теперь сразу несколько американских таблоидов уверены, что Питт и Энистон все-таки вместе. И даже более того, готовятся к свадьбе.

Как сообщает Star Magazine, бывшие супруги вновь планируют свадьбу. На сей раз торжество якобы должно состояться в Мексике на берегу океана. Кроме того, еще одно американское СМИ International Business Times и вовсе утверждает, что бывший супруг Дженнифер Джастин Терру числится в списке приглашенных.

Если это правда, мы были бы очень рады. Но, нам кажется, больше похоже на фейк или первоапрельский розыгрыш. Что думаешь?