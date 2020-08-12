Невесту Бруклина Бекхэма Николу Пельтц заподозрили в беременности

Звезды / Новости 12 августа 2020

Cosmo

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц никак не нарадуются своему новому статусу жениха и невесты. Влюбленные активно готовятся к свадьбе и то и дело делятся романтичными фото у себя в Instagram. Откуда такая спешка? Фанаты подозревают, что ее причина — отнюдь не вспышка чувств, а… Беременность Николы.

Поклонники предположили это из-за подписи к свежему снимку девушки и Бруклина. «Малыш Б.», — подписала Никола нежный кадр, на котором позирует в обнимку с любимым. И пока часть подписчиков сразу же начала поздравлять пару с будущим пополнением, другие думаю, что это просто милое прозвище Бруклина. А ты как считаешь?