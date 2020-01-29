Незаменимых людей нет: кто будет исполнять обязанности принца Гарри и Меган Маркл

Звезды / Новости
29 января 2020
Cosmo

После того, как принц Гарри и Меган Маркл отказались от титулов и своих обязанностей, королеве придется решать, кем их заменить. По мнению королевского биографа Роберта Лейси, главными претендентками на это являются внучки Елизаветы II.

«Когда двое выбывают, двое должны занять их места. Скорее всего, этими двумя станут принцессы Евгения и Беатрис»заявил он.

Принцесса Евгения Беатрис

Вопрос, согласятся ли на это сестры принца Гарри, остается открытым, ведь у каждой из них есть основная работа, а Беатрис в ближайшем будушем предстоит еще и свадьба. Что же, будем ждать официальных заявлений!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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