Нежнее нежного: Наталья Водянова в кампейне новых матовых помад Guerlain

Красота / Новинки
12 ноября 2020
Cosmo

Бессменная муза Guerlain, Наталья Водянова, снялась в кампейне новых матовых помад бренда — KissKiss Tender Matte. В коллекции 15 новых восхитительных оттенков — от деликатного цвета розовых лепестков или сдержанного нюда до насыщенного винного или соблазнительного алого.

Креативный директор марки Оливье Эшодмезон признается, что на создание нежнейшей матовой текстуры, приятной для губ и эффектной визуально, его вдохновили… поцелуи. Кампейн с Водяновой как раз об этом.

У нас еще не было возможности попробовать новинку, но бренд уверяет, что она изменит представление о матовых помадах: столь легкой, увлажняющей и в то же время стойкой формулы у них еще не было. Охотно верим!

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Автор: Дарья Горгиевска
Фото: guerlain
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