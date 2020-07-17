Нежные объятия: Кара Делевинь и Кайя Гербер встречаются?

Звезды / Новости 17 июля 2020

Cosmo

Есть подозрения, что 27-летняя Кара Делевинь недолго оставался одна после разрыва с актрисой Эшли Бенсон. Недавно ее заметили в компании дочери Синди Кроуфорд, 18-летней Кайи Гербер, с которой, судя по поведению, Кару связывают нежные чувства.

Девушек заметили в Лос-Анджелесе во время участия в демонстрации в поддержку движения Black Lives Matter. Слухи о том, что Кайя Гербер и Кара Делевинь встречаются, появились из-за их поведения: девушки держались за руки и нежно обнимали друг друга, что видно на этих фотографиях. Выглядит действительно романтично, но кто знает?