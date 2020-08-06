Ни много ни мало: Reebok представляет Classic Leather Legacy

Мода / Fashion news 6 августа 2020

Cosmo

Форма и детали кроссовка говорят голосом новаторских экспериментов команды Reebok, к которому сегодня прислушиваются самые требовательные сникерхеды и люди, стоящие на передовой стильного движения. Взяв за основу модель Aztec 1979 года и оригинальные Classic Leather 1983, креативная группа Reebok наделила новинку атрибутами авангардных находок 2020-года:

· Подметка и подошва: аутентичная резиновая подметка играет в тандеме с объемной формованной промежуточной подошвой, современной строчкой и контрастным по цвету и текстуре задником.

· Динамичная конструкция: верх представляет собой комбинацию нейлона рипстоп, замши и кожи. Исходная цветовая схема 70-х отсылает к эре беговых рекордов клуба Racing Club.

· Глубокая детализация: 3D-логотип Reebok и английский флаг, современный текстильный язычок с полупрозрачной вставкой из ТПУ, светоотражающие элементы и система быстрой шнуровки.

Кроссовки Reebok Classic Leather уже в фирменных магазинах Reebok.