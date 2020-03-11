Ничего лишнего: Белла Хадид показала, как выглядит без макияжа
Современные стандарты красоты (если такая формулировка вообще уместна) стремятся к естественной и натуральной внешности. Супермоделей сегодня чаще можно увидеть в обычных джинсах и кроссовках, нежели в платьях и на каблуках. С макияжем такая же история. Это в очередной раз доказала Белла Хадид.
Красотка появилась в съемке итальянского Vogue без макияжа. Натуральное лицо, чистая кожа и никакого фотошопа или фильтров. Очень красивая и естественная внешность. Мы в восторге от этих снимков.
Допис, поширений Vogue Italia (@vogueitalia) 6 Бер 2020 р. о 5:59 PST
Допис, поширений Bella (@bellahadid) 7 Бер 2020 р. о 5:25 PST
Допис, поширений Bella (@bellahadid) 7 Бер 2020 р. о 5:52 PST
А как тебе эти фото?