Ничего лишнего: Белла Хадид показала, как выглядит без макияжа

Звезды / Новости 11 марта 2020

Cosmo

Современные стандарты красоты (если такая формулировка вообще уместна) стремятся к естественной и натуральной внешности. Супермоделей сегодня чаще можно увидеть в обычных джинсах и кроссовках, нежели в платьях и на каблуках. С макияжем такая же история. Это в очередной раз доказала Белла Хадид.

Красотка появилась в съемке итальянского Vogue без макияжа. Натуральное лицо, чистая кожа и никакого фотошопа или фильтров. Очень красивая и естественная внешность. Мы в восторге от этих снимков.

А как тебе эти фото?