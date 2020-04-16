Ничего лишнего: Дуа Липа снялась обнаженной в дерзкой фотосессии для глянца

Звезды / Новости
16 апреля 2020
Cosmo

Несмотря на то, что мы все сейчас находимся в самоизоляции, жизнь не замерла. Звезды продолжают делиться результатами работы, проделанной еще до карантина, и вдохновлять поклонников по всему миру. Так, например, Дуа Липа на днях поделилась кадрами из новой фотосессии для американского Elle певица примерила соблазнительные образы, а на одном из кадров даже позировала обнаженной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa) 14 Кві 2020 р. о 2:54 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa) 15 Кві 2020 р. о 4:22 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Magazine (@elleusa) 15 Кві 2020 р. о 3:39 PDT

Чистый секс!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/elleusa, instagram.com/dualipa, Gettyimages
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