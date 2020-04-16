Ничего лишнего: Дуа Липа снялась обнаженной в дерзкой фотосессии для глянца
Несмотря на то, что мы все сейчас находимся в самоизоляции, жизнь не замерла. Звезды продолжают делиться результатами работы, проделанной еще до карантина, и вдохновлять поклонников по всему миру. Так, например, Дуа Липа на днях поделилась кадрами из новой фотосессии для американского Elle — певица примерила соблазнительные образы, а на одном из кадров даже позировала обнаженной.
Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa) 14 Кві 2020 р. о 2:54 PDT
Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa) 15 Кві 2020 р. о 4:22 PDT
Допис, поширений ELLE Magazine (@elleusa) 15 Кві 2020 р. о 3:39 PDT
Чистый секс!