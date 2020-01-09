Ничего лишнего: звезда сериала «Большая маленькая ложь» снялась обнаженной в откровенной фотосессии

Звезды / Новости
9 января 2020
Cosmo

Мы обожаем Зои Кравиц за смелость и постоянную готовность к экспериментам. Очередное доказательство того, что звезда фильма «Люди Икс» и сериала «Большая маленькая ложь» не боится ничего — ее новая фотосессия для американского Elle. В объективе фотографа актриса предстала в соблазнительных образах, а на одном из снимков и вовсе позирует обнаженной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ELLE Magazine (@elleusa) 8 Янв 2020 в 5:18 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ELLE Magazine (@elleusa) 8 Янв 2020 в 6:10 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ELLE Magazine (@elleusa) 8 Янв 2020 в 6:31 PST

На наш взгляд, это одна из самых облазнительных и чувственных фотосессий Зои! А ты что скажешь?

4 5 1
Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/elleusa, instagram.com/zoeisabellakravitz
Спецпроекты
Лучшие образы для встречи нового года от Анны Ризатдиновой, Алины Френдий и Анны Андрес
Лучшее место для зимнего отдыха
Тимур Мирошниченко, Александра Кучеренко, Таня Парфильева и Ваня Крышталь об идеальном празднике
Читайте также
1
«Это было слишком». Брэд Питт рассказал о своем первом поцелуе
2
Как Меган Маркл и принц Гарри будут зарабатывать без помощи королевы
3
Как Тина Кунаки и Венсан Кассель отдыхают в Бразилии
4
Образ дня: Кристен Стюарт в костюме с мини-юбкой
5
25 самых стильных образов Кейт Миддлтон
Звезды / Новости

Семейная идиллия: Анджелина Джоли на прогулке с дочерью Вивьен и домашними любимцами

Счастливые мама и дочь еле поспевали за питомцами.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

СМИ: актер Леонардо ДиКаприо спас тонущему человеку жизнь

По-настоящему геройский поступок голливудской звезды!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Не опять, а снова: Илон Маск станет папой в 6-й раз

Об этом в своем Instagram сообщила его возлюбленная, певица Граймс.

Loading...
Звезды / Новости

Это война: друг королевской семьи подтвердил информацию о вражде принца Гарри с принцем Уильямом

В чем причина? Читай в материале!

Звезды / Новости

Меган в роли домохозяйки и Гарри с банкой пива в руке: в сети обсуждают скандальную обложку New York Post

Опубликованную в ответ на заявление супругов о сложении королевских полномочий.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Ее звали Лиса. Это было в ее гараже» : Брэд Питт рассказал о своем первом поцелуе

Дело было в 4-м классе.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Королева Елизавета отреагировала на решение принца Гарри и Меган Маркл сложить королевские полномочия

В официальном заявлении.

Звезды / Новости
Сенсация

Все-таки не слухи: принц Гарри и Меган Маркл сделали шокирующее заявление об отделении от королевской семьи и переезде

«Мы намерены отойти от дел в качестве членов королевской семьи и работать, чтобы быть финансово независимыми».

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Без Меган и Гарри: как Кейт Миддлтон отпраздновала 38-летие

Спойлер: герцогиня сделала это очень заранее.  

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Хлоя Севіньї вперше стане мамою

Для 45-річної акторки це буде перша дитина.

Звезды / Новости
Это интересно

На фоне идиллии между Питтом и Энистон: почему Анджелина Джоли пропустила «Золотой глобус 2020»

Ее можно понять.  

Звезды / Новости

Она сказала «да»: 29-летняя племянница принцессы Дианы обручилась со своим 61-летним возлюбленным

Нас ждет еще одна звездная свадьба. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Скоро свадьба? Дженнифер Энистон показала роскошное бриллиантовое кольцо на безымянном пальце

Вот это поворот! 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Чувства на красной дорожке: как Дженнифер Энистон отреагировала на шутку Брэда Питта о его возлюбленной

Бывшие муж и жена впервые за 15 лет встретились на ковровой дорожке!

Звезды / Новости

Без фотошопа: папарацци показали, как на самом деле выглядит фигура 50-летней Дженнифер Лопес

Она просто невероятная!

Читайте также
1
Лучшие образы для встречи нового года от Анны Ризатдиновой, Алины Френдий и Анны Андрес
2
Лучшее место для зимнего отдыха
3
Тимур Мирошниченко, Александра Кучеренко, Таня Парфильева и Ваня Крышталь об идеальном празднике
4
«Она всегда хотела голливудской славы»: реакция мира и британских СМИ на заявление Меган Маркл и принца Гарри
5
50 мест мира, которые обязательно стоит посетить в новом десятилетии
 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.