Ничего лишнего: звезда сериала «Большая маленькая ложь» снялась обнаженной в откровенной фотосессии

Звезды / Новости 9 января 2020

Cosmo

Мы обожаем Зои Кравиц за смелость и постоянную готовность к экспериментам. Очередное доказательство того, что звезда фильма «Люди Икс» и сериала «Большая маленькая ложь» не боится ничего — ее новая фотосессия для американского Elle. В объективе фотографа актриса предстала в соблазнительных образах, а на одном из снимков и вовсе позирует обнаженной.

На наш взгляд, это одна из самых облазнительных и чувственных фотосессий Зои! А ты что скажешь?