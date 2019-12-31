Ничего себе: принц Гарри и Меган Маркл проводят каникулы в доме, стоимостью 13 миллионов долларов

Звезды / Новости
31 декабря 2019
Cosmo

Совсем недавно общественность поразила новость о том, что принц Гарри и Меган Маркл проведут Рождество в Канаде. Многие сочли это странным, поскольку у королевы достаточно строгие традиции, которые почитает вся семья без исключений. Более того, в свете последнего резонанса с фотографией, любые новости о герцогах и их времяпровождении стали предметом всеобщего внимания.


А недавно стало известно, что Гарри и Меган проводят каникулы в доме стоимостью около 13 миллионов долларов. Особняк в Ванкувере имеет 8 спальней, 10 ванных комнат, помещение для дегустации вина, игровую комнату и специальную печку для пиццы. В общем супруги действительно устроили себе королевский отдых. Гарри и Меган конечно только арендуют дом, однако согласись, стоимость особняка впечатляет. 

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
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