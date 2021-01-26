Никакого фотошопа: 51-летняя Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци в облегающих леггинсах и топе

Звезды / Новости 26 января 2021

Cosmo

Любимый квест хейтеров Дженнифер Лопес по поиску несоответствий на фото в ее инстаграм и снимках папарацци продолжается. Пользователи сети активно выискивают неотредактированные кадры со звездой в главной роли, пытаясь доказать, что на самом деле ее фигура выглядит совсем не так, как мы ее видим в соцсетях.

Сама же звезда то и дело доказывает, что выглядит потрясающе всегда и везде. В очередной раз мы могли в этом убедиться вчера — 51-летняя Джей Ло попала в объективы фотографов после тренировке в спортзале. Певица покидала зал в облегающих леггинсах и коротком белом топе, которые идеально подчеркнули ее стальные мышцы и роскошные изгибы.

Шах и мат!