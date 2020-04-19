Никакой дистанции: влюбленные Бен Аффлек и Ана де Армас обнимаются и держатся за руки в очереди за пончиками

Звезды / Новости
19 апреля 2020
Cosmo

Бен Аффлек и Ана де Армас — определенно самая милая пара этого карантина. Звезды проводят самоизоляцию вместе, а потому и на публике всегда появляются вдвоем, вовсе не заботясь о дистанции между друг другом. На днях влюбленные снова были замечены вместе — в этот раз в очереди за заказом в Donuts & Coffee. Ожидая своей очереди, Бен и Ана держались за руки, обнимались и о чем-то увлеченно разговаривали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cinemator (@cinemator_trailers) 18 Кві 2020 р. о 4:18 PDT

Тем не менее, стоит отметить, что правила карантина звезды не нарушили — они были в масках и держались на расстоянии от других людей. Хотя они их, судя по всему, и вовсе не замечали. Это любовь!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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