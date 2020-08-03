Никита Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с Дашей Квитковой

Звезды / Новости 3 августа 2020

Cosmo

Никита Добрынин и Даша Квиткова начали встречаться на проекте «Холостяк». Никита был главным героем, Даша — победительницей романтического реалити. Спустя более чем год после финала проекта пара не только продолжает отношения — они расписались и активно готовятся к свадьбе, которая состоится уже 12 августа.

Секретом счастливых отношений Никита Добрынин поделился с Новым каналом во время съемок десятого, юбилейного, сезона «Хто зверху?»

«Все просто — мы совпали характерами, желаниями, целями. У нас не теряется запал, мы счастливы, и это самое главное. Не могу сказать, что на проект мы шли, чтобы найти вторую половинку, а остальные участники преследовали другие цели. Мне кажется, все искренне верят в то, что найдут свою любовь. Но нам повезло, и мы ее действительно нашли!» — отметил он.

По словам Никиты, он ни с кем не чувствовал себя настолько хорошо, как с Дашей.

«Я считаю, что мы выиграли в жизненную лотерею. Опыт предыдущих годов показывает, что вроде бы можно и сойтись с человеком, и вроде бы построить с ним отношения, но это все — «вроде бы». Сейчас же я действительно понимаю, что нашел свое счастье», — признался Добрынин.