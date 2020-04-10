«Мне еще никогда не было так страшно»: Пинк рассказала о своей тяжелой борьбе с коронавирусом

Звезды / Новости 10 апреля 2020

Cosmo

Недавно Пинк призналась, что переболела коронавирусом вместе со своим 3-летним сыном Джеймсоном. А на днях певица рассказала подробнее о своей борьбе с болезнью в онлайн-шоу Эллен Дедженерес. Звезда призналась, что у нее Covid-19 протекал тяжело из-за хронической болезни — астмы.

«Это было просто ужасно. Я не могла жить без своего ингалятора, мне еще никогда не было так страшно… И хуже всего, что ты ничего не можешь с этим сделать — только дать своему организму время для борьбы с вирусом и ждать», — отметила Пинк.

Сейчас же, по словам звезды, ее семья чувствует себя намного лучше, а у малыша, который заболел первым, больше нет лихорадки.