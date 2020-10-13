Николь Кидман проговорилась, что сериал «Маленькая большая ложь» продлен на третий сезон

Звезды / Новости
13 октября 2020
Cosmo

Лучшие новости для всех, кто любит захватывающие сериалы с классным кастом так же, как и мы. Актриса Николь Кидман проговорилась, что сериал «Большая маленькая ложь» продлят на третий сезон.

В интервью для Marie Claire Australia звезда рассказала, что каст сериала уже готов к съемкам и не дождется их начала: «Мы с Риз (Уизерспун) переписываемся и созваниваемся буквально каждую неделю. Она только вернулась в Нэшвилл. Мы все хотим снова поработать вместе. Я также писала Зои и Лоре, они в деле. У Дэвида и Лианы есть прекрасная идея для третьего сезона».

Когда стартуют съемки и когда мы увидим их результат — пока неизвестно. Но мы уже очень ждем, а ты?

 

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Фото: кадр из сериала
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