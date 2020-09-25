Николь Потуральски впервые рассказала о том, чем они они похожи с Брэдом Питтом

Звезды / Новости 25 сентября 2020

Cosmo

Николь Потуральски крайне редко хоть каким-либо образом комментирует свои отношения с Брэдом Питтом. Модель если и делает это, то только в ответах на необоснованные обвинения под своими публикацями в Instagram. А на днях девушка еще раз очень завуалированно поделилась подробностями романа с актером — в частности, тем, в чем они похожи.

Так, Николь опубликовала в сториз астрологическую характеристику двух знаков зодиака: своего (Козерог) и возлюбленного (Стрелец). Оказалось, у звезд много общего: они оба очень независимые, уверенные в себе и ненавидящие проигрывать.

Мы и не сомневались, что возлюбленные сошлись не просто так!