Нижнее белье и соблазнительные позы: Селена Гомес снялась в своей самой горячей фотосессии
Селена Гомес, которая недавно презентовала очень личный альбом Rare, стала главной героиней нового номера журнала Dazed. Певица снялась в, пожалуй, самой сексуальной фотосессии за всю свою карьеру — в объективе фотографа красотка предстала сразу в нескольких откровенных боди, которые подчеркнули ее фигуру.
Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 5 Фев 2020 в 8:07 PST
Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 5 Фев 2020 в 9:00 PST
Публикация от Dazed (@dazed) 5 Фев 2020 в 8:01 PST
Такой мы ее не видели никогда!