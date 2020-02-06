Нижнее белье и соблазнительные позы: Селена Гомес снялась в своей самой горячей фотосессии

Звезды / Новости 6 февраля 2020

Cosmo

Селена Гомес, которая недавно презентовала очень личный альбом Rare, стала главной героиней нового номера журнала Dazed. Певица снялась в, пожалуй, самой сексуальной фотосессии за всю свою карьеру — в объективе фотографа красотка предстала сразу в нескольких откровенных боди, которые подчеркнули ее фигуру.

Такой мы ее не видели никогда!