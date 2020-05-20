В сети обсуждают фото Дженнифер Энистон с обручальным кольцом от Брэда Питта на церемонии SAG Awards 2020

Звезды / Новости
20 мая 2020
Cosmo

Если ты, как и мы, внимательно следишь за отношениями Дженнифер Энистон и Брэда Питта, то точно помнишь их теплую встречу на церемонии SAG Awards в январе этого года. Тогда бывшие супруги нежно поприветствовали друг друга, и актер даже не хотел отпускать экс-жену. Однако один нюанс мы, похоже, упустили — как сообщает издание Mirror, в тот вечер на пальце актрисы было обручальное кольцо стоимостью 500 тысяч долларов, которое ей подарил Питт в 1999 году. 

Дженнифер Энистон Брэд Питт

Поклонники остались в восторге от этой новости и сочли тот факт, что Энистон все-таки сохранила кольцо и надела его на церемонию, где точно должен был быть и Питт, доказательством того, что звезд связывают если не романтические, то точно теплые дружеские чувства. 

А вот особенно внимательная часть пользователей сети отметила, что это кольцо только отдаленно напоминает обручальное кольцо, подаренное Дженнифер Брэдом 20 лет назад, и мы тоже склоняемся к этой версии. Впрочем, это не отменяет того, что отношения бывших супругов сейчас и правда наладились, чему мы лично очень рады!

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Фото: Gettyimages
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