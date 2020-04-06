Нові трюки, естафети і казка перед сном: Monatik розповів, чим розважає дітей на карантині

Звезды / Новости
6 апреля 2020
Cosmo

Якщо ти все ще не знаєш, чим зайняти себе або власних дітей на карантині, просто бери приклад з Монатіка. Так, в останньому ефірі телепередачі «Світське життя» співак розповів, чим займається під час ізоляції та як розважає дітей. Нагадаємо, Монатік разом із дружиною Іриною виховують двох хлопчиків — Данила та Платона.

«Ми будуємо будинки з диванів, перевертаємо все з пацанами. Ми придумуємо якісь естафети, викладаємо іграшки і перебігаємо їх на час», — розповів Monatik. А також додав, що одна з їхніх найулюбленіших розваг — стрибки на батуті та виконання різних акробатичних трюків: «Вони вже роблять деякі трюки. Старший вже майже навчився стояти на голові. Зараз в нього вже буде другий рівень — вчитиметься стояти на руках. А після цього можна вже робити дуже класні речі. Я йому даю те, що я можу показати і що йому може бути цікаво».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaMonatik (@irinamonatik) 20 Бер 2020 р. о 4:08 PDT

А перед тим, як вкластися до ліжка, Монатік ще й встигає почитати синам «Дивовижного чарівника країни Оз»: «Мені читали увесь час. Я слухав і вірив у добро, що happy end завжди є, тому що казки саме це виховують. Я дуже хочу, щоб вони теж розуміли, що добро є, його потрібно дарувати і тоді воно повертатиметься до тебе», — поділився артист.

Не татко, а мрія!

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: кадр из съемки для Cosmopolitan
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