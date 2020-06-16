Конкурент для Кайли и Ким: Канье Уэст запускает свою линию косметики

Звезды / Новости
16 июня 2020
Cosmo

Совсем недавно зарубежные СМИ сообщали о том, что новую линию средств по уходу планирует выпустить Ким Кардашьян, но оказалось, что гораздо решительнее настроен ее супруг Канье. Недавно стало известно, что его компания Yeezy подала запрос на регистрацию одноименной косметической торговой марки.

Известно, что Канье Уэст планирует производить широкий ассортимент товаров, среди которых парфюм, косметика по уходу за телом и волосами, декоративные средства и даже подушки для ароматерапии.

К слову, покорять бьюти-индустрию музыкант пробует не впервые: в 2017-м рэпер регистрировал  косметический бренд Donda, названный в честь его матери, но позже Канье отменил его запуск. Надеемся, на этот раз все сложится удачно! 

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Автор: Анастасия Благодарная
Фото: Gettyimages/Fotobank.ua
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