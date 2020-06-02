Новая эра: Илон Маск и Том Круз снимут первый боевик в космосе

Звезды / Новости 2 июня 2020

Cosmo

Последние несколько дней все только и обсуждают, что грандиозный запуск космического корабля Илона Маска Crew Dragon на МКС. Однако предприниматель не собирается останавливаться на достигнутом — вместе с Томом Крузом он планирует снять первый фильм в космосе. Несмотря на то, что пока не решено, какая студия будет заниматься созданием ленты, к процессу работы над ним уже привлекли NASA. То, что проект состоится, на днях подтвердил в своем Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.

«Мы счастливы работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС. Нам необходима поддержка прессы, чтобы вдохновить новое поколение инженеров и ученых на воплощение амбициозных планов NASA в реальность», — сообщил он.

Вот это да!