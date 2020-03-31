Брэдли Купер в прошлом: Ирина Шейк была замечена на прогулке с самым известным голливудским сердцеедом

Звезды / Новости 31 марта 2020

Cosmo

После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк не раз попадала в объективы папарацци в компании разных мужчин, однако все они оказывались просто ее друзьями. Но вот последний такой выход спровоцировал волну слухов о новом романе красотки: так, на днях модель была замечена на улицах Нью-Йорка с известным сердцеедом Вито Шнабелем, у которого до этого были отношения с Хайди Клум, Эмбер Херд, Деми Мур и не только. После совместной прогулки звезды отправились в апартаменты мужчины на Манхэттене.

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