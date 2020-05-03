Новая пара? В сети обсуждают фото поцелуя Селены Гомес и Тимоти Шаламе

Звезды / Новости
3 мая 2020
Cosmo

Три года назад Вуди Аллен завершил свой фильм «Дождливый день в Нью-Йорке», в котором Селена Гомес и Тимоти Шаламе сыграли влюбленную пару. Тогда поклонников особенно взбудоражила романтичная сцена поцелуя главных героев под дождем. А на днях эти же кадры из фильма начали обсуждать снова, так как видео с ними стало вирусным в TikTok.

 

Поклонники предполагают, что столь активная волна обсуждений вокруг отношений Селены и Тимоти не могла подняться просто так. И, более того, уверены в том, что звезды могут встречаться и на самом деле, так как Тимоти в недавнем интервью признался, что одинок, а Селена в новых песнях не раз отмечала, что ищет новую любовь.

Что же, время покажет! 

 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages, imdb.com
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